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РИА Новости

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

01:38
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© REUTERS / Toby Melville/PoolПрезидент США Дональд Трамп в Лондоне. 3 июня 2019
Президент США Дональд Трамп в Лондоне. 3 июня 2019
© REUTERS / Toby Melville/Pool
Президент США Дональд Трамп в Лондоне. 3 июня 2019
ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина: своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, он угощал приготовленным на гриле филе говядины с калифорнийским вином.
Во вторник вечером Трамп и его супруга Меланья устроили торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке. В качестве почетных гостей на приеме, помимо принца Чарльза и Камиллы, присутствовали премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с супругом Филипом. Всего на прием были приглашены шестьдесят гостей.
На закуску подавались помидоры с базиликом и со свежим итальянским сыром буррата. В качестве основного блюда в меню фигурировали филе говядины с тонко порезанным картофелем и с морковью. На десерт гостям были предложены ванильное мороженое с ягодами.
Все вина были с фермы Iron Horse на севере Калифорнии: к закускам подавалось Chardonnay, к основному блюду – Pinot Noir, к десерту – шампанское. По цене напитки существенно уступали подававшимся накануне у королевы. Вино Chateau Lafite Rothschild, которым Елизавета Вторая угощала гостей, стоит 1,4 тысячи фунтов стерлингов за бутылку.
В среду, в заключительный день визита в Великобританию, президент США с супругой отправятся в Портсмут, где вместе с Мэй примут участие в мероприятиях в память о высадке союзников в Нормандии. Там же с гостями официально простится королева Елизавета Вторая. Из Великобритании Трампы отправятся в Ирландию, где у президента США запланированы переговоры с премьером этой страны Лео Варадкаром.
Британская королева Елизавета II и президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей в Букингемском дворце в Лондоне. 3 июня 2019
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Дональд ТрампЧарльз, принц УэльскийВеликобританияСШАВ мире
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