Бритни Спирс покорила Сеть танцем со змеей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс разместила в своем аккаунте в социальной сети видео, на котором танцует вместе с игрушечной змеей под песню певицы Билли Айлиш "Bad Guy". Меньше, чем за сутки, запись посмотрели почти три миллиона человек.

"Потрясающая песня! Мне даже пришлось подружиться со змеей", – написала певица под видео.