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РИА Новости
Культура

Бритни Спирс покорила Сеть танцем со змеей

01:12
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБритни Спирс на Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, США
Бритни Спирс на Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, США
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс разместила в своем аккаунте в социальной сети видео, на котором танцует вместе с игрушечной змеей под песню певицы Билли Айлиш "Bad Guy". Меньше, чем за сутки, запись посмотрели почти три миллиона человек.
"Потрясающая песня! Мне даже пришлось подружиться со змеей", – написала певица под видео.
Билли Айлиш пришла в восторг, когда увидела, как высоко Бритни Спирс сцены оценила ее творчество. В своем аккаунте она также разместила видео с комментарием "Круто!"
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КультураБритни Спирс
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