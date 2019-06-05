Процедура выборов в парламент Дании

В соответствии с Конституцией Дании (1953), законодательная власть в стране осуществляется совместно королем и Фолькетингом (парламентом).

Фолькетинг состоит из одной палаты, насчитывающей 179 депутатов. В их число входят два депутата от Фарерских островов и два – от Гренландии. Количество мест в парламенте, которые распределяются в каждом регионе, должно быть пропорционально числу жителей, избирателей и плотности населения.

Король может в любое время издать приказ о проведении новых выборов, вопрос о проведении досрочных выборов решает премьер-министр.

Право голосовать и быть избранными имеют граждане, постоянно проживающие в Дании, Гренландии или на Фарерских островах, достигшие возраста 18 лет. Не имеют права голоса недееспособные и находящиеся под опекой лица. Баллотироваться в депутаты не могут лица, осужденные за преступление, которое не позволяет быть членом Фолькетинга.

Для проведения парламентских выборов территория Дании делится на три избирательных региона : Копенгаген, Южная Дания, Северная и Центральная Ютландия. Они разделяются на десять многомандатных избирательных округов, которые делятся на номинационные избирательные округа, в которых формируются избирательные комиссии.

Право баллотироваться в члены парламента имеют как кандидаты от политических партий, так и независимые кандидаты.

Для участия в выборах партия должна либо уже иметь места в парламенте, либо собрать подписи 1/175 от общего числа избирателей, принявших участие в предыдущих выборах (около 20 тысяч подписей). Новые партии должны зарегистрироваться за 15 дней до дня голосования в Министерстве экономики и внутренних дел.

Независимым кандидатам необходимо заручиться поддержкой 150-200 избирателей региона.

Регистрация избирателей является пассивной. Списки избирателей составляются на основе национального гражданского регистра.

Избиратели, сменившие место жительства, должны сообщить об этом в муниципалитет не позднее, чем за 15 дней до выборов.

Избиратели получают по почте свою избирательную карточку, в ней указано, где и когда они могут проголосовать. Избиратель может проголосовать в день выборов на другом избирательном участке, заранее обратившись с заявлением об этом в избирательную комиссию.

Голосование проводится с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 20.00 в выходные и нерабочие дни. Избиратель голосует на избирательном участке по месту жительства. Избиратель должен предъявить свою избирательную карточку и получить бюллетень, заполнив его в закрытой кабине, он опускает его в избирательную урну. При желании избиратель может оставить бюллетень незаполненным, он будет считаться недействительным, однако повлияет на размер явки.

Если избиратель не может по уважительной причине прийти на избирательный участок (отсутствие в стране, болезнь и т.д.), он может проголосовать по почте. Ряд категорий граждан имеет право проголосовать заранее.



Если в результате расчета места достаются всем, кроме округа Борнхольма, то проводится повторный расчет, в котором ему заранее выделяются два места. Из 175 парламентариев сначала избираются 135 по пропорциональной системе в многомандатных избирательных округах, для чего используется метод д’Ондта. 40 мест в парламенте являются компенсационными и распределяются между кандидатами, которые не получили достаточного числа голосов в округах, для чего используется метод Сент-Лагю.Чтобы участвовать в распределении компенсационных мандатов, партии необходимо набрать 2% голосов по общенациональным итогам голосования, либо получить необходимый минимум голосов в одном из округов, либо получить в двух избирательных регионах число голосов, соответствующих среднему региональному количеству голосов, которое необходимо для получения места.Если в результате расчета места достаются всем, кроме округа Борнхольма, то проводится повторный расчет, в котором ему заранее выделяются два места.

Вновь избранный парламент созывается в 12 часов дня, через 12 недель после проведения выборов. Исключение составляют ситуации, когда король созывает заседание депутатов раньше указанного срока.