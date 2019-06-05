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РИА Новости

Процедура выборов в парламент Дании

02:16
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© AP Photo / Peter Hove OlesenЗал заседаний датского парламента (Фолькетинга)
Зал заседаний датского парламента (Фолькетинга)
© AP Photo / Peter Hove Olesen
В соответствии с Конституцией Дании (1953), законодательная власть в стране осуществляется совместно королем и Фолькетингом (парламентом).
Фолькетинг состоит из одной палаты, насчитывающей 179 депутатов. В их число входят два депутата от Фарерских островов и два – от Гренландии. Количество мест в парламенте, которые распределяются в каждом регионе, должно быть пропорционально числу жителей, избирателей и плотности населения.
Члены однопалатного парламента Дании избираются всеобщим, прямым и тайным голосованием с использованием пропорционального представительства сроком на четыре года.
Король может в любое время издать приказ о проведении новых выборов, вопрос о проведении досрочных выборов решает премьер-министр.
Право голосовать и быть избранными имеют граждане, постоянно проживающие в Дании, Гренландии или на Фарерских островах, достигшие возраста 18 лет. Не имеют права голоса недееспособные и находящиеся под опекой лица. Баллотироваться в депутаты не могут лица, осужденные за преступление, которое не позволяет быть членом Фолькетинга.
Для проведения парламентских выборов территория Дании делится на три избирательных региона: Копенгаген, Южная Дания, Северная и Центральная Ютландия. Они разделяются на десять многомандатных избирательных округов, которые делятся на номинационные избирательные округа, в которых формируются избирательные комиссии.
Право баллотироваться в члены парламента имеют как кандидаты от политических партий, так и независимые кандидаты.
Для участия в выборах партия должна либо уже иметь места в парламенте, либо собрать подписи 1/175 от общего числа избирателей, принявших участие в предыдущих выборах (около 20 тысяч подписей). Новые партии должны зарегистрироваться за 15 дней до дня голосования в Министерстве экономики и внутренних дел.
Независимым кандидатам необходимо заручиться поддержкой 150-200 избирателей региона.
Регистрация избирателей является пассивной. Списки избирателей составляются на основе национального гражданского регистра.
Избиратели, сменившие место жительства, должны сообщить об этом в муниципалитет не позднее, чем за 15 дней до выборов.
Избиратели получают по почте свою избирательную карточку, в ней указано, где и когда они могут проголосовать. Избиратель может проголосовать в день выборов на другом избирательном участке, заранее обратившись с заявлением об этом в избирательную комиссию.
Голосование проводится с 8.00 до 20.00 в будни и с 9.00 до 20.00 в выходные и нерабочие дни. Избиратель голосует на избирательном участке по месту жительства. Избиратель должен предъявить свою избирательную карточку и получить бюллетень, заполнив его в закрытой кабине, он опускает его в избирательную урну. При желании избиратель может оставить бюллетень незаполненным, он будет считаться недействительным, однако повлияет на размер явки.
Если избиратель не может по уважительной причине прийти на избирательный участок (отсутствие в стране, болезнь и т.д.), он может проголосовать по почте. Ряд категорий граждан имеет право проголосовать заранее.
Из 175 парламентариев сначала избираются 135 по пропорциональной системе в многомандатных избирательных округах, для чего используется метод д’Ондта. 40 мест в парламенте являются компенсационными и распределяются между кандидатами, которые не получили достаточного числа голосов в округах, для чего используется метод Сент-Лагю.Чтобы участвовать в распределении компенсационных мандатов, партии необходимо набрать 2% голосов по общенациональным итогам голосования, либо получить необходимый минимум голосов в одном из округов, либо получить в двух избирательных регионах число голосов, соответствующих среднему региональному количеству голосов, которое необходимо для получения места.
Если в результате расчета места достаются всем, кроме округа Борнхольма, то проводится повторный расчет, в котором ему заранее выделяются два места.
Вновь избранный парламент созывается в 12 часов дня, через 12 недель после проведения выборов. Исключение составляют ситуации, когда король созывает заседание депутатов раньше указанного срока.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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