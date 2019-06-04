Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ за два месяца до истечения ультиматума, предъявленного США по договору РСМД, проявить "политическую волю" для спасения соглашения.

"Я призываю РФ продемонстрировать политическую волю сохранить договор, вернувшись к его выполнению", - заявил Столтенберг во вторник в штаб-квартире альянса.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М". По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.