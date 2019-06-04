Москва находится на середине пути благоустройства, заявил Собянин

"На мой взгляд, мы находимся на середине пути или даже, может, середины еще не достигли, потому что благоустроили центр города, в большинстве своем улиц, парков, скверов и так далее. Но вообще огромные территории требуют внимания, особенно комплексного благоустройства районов", - сказал Собянин.