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РИА Новости
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Москва находится на середине пути благоустройства, заявил Собянин

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие сезона фонтанов в Москве
Открытие сезона фонтанов в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открытие сезона фонтанов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Москва находится на середине пути по благоустройству города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью в программе "Наш город. Диалог с мэром" на телеканале ТВЦ.
"На мой взгляд, мы находимся на середине пути или даже, может, середины еще не достигли, потому что благоустроили центр города, в большинстве своем улиц, парков, скверов и так далее. Но вообще огромные территории требуют внимания, особенно комплексного благоустройства районов", - сказал Собянин.
По его словам, москвичи неплохо оценивают состояние дворов, но состояние междворовых территорий и улично-дорожной сети получили самые плохие оценки жителей столицы.
"Если москвичи, скажем, неплохо оценивают состояние дворов - по нашим исследованиям, треть дворов находятся в не очень хорошем состоянии, - то по улично-дорожной сети, придомовым территориям, междворовым проездам состояние, по оценкам москвичей, не очень хорошее, самое плохое из всех оценок по благоустройству", - сказал Собянин.
Градоначальник также отметил, что в этом году планируется благоустройство 4,5 тысячи дворов и нескольких десятков улиц, в основном это улицы, подлежащие капитальному ремонту в периферийных округах и районах столицы.
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