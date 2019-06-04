Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T20:47Z
https://ria.ru/20190604/1555258714.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:26:3003:1715_1036x0_80_0_0_b0ea5894c5f1a83b27b57bff7f277929.jpg
РИА Новости
Рязанская область

Рязанская область поддержит создающих экологичные предприятия инвесторов

Вчера, 20:47
48
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Рязанская область готова работать с создающими экологичные предприятия инвесторами и будет поддерживать их, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в Сасовский район губернатор региона Николай Любимов.
Глава региона ознакомился с работой местного предприятия ООО "Топливные технологии". Инвестиционный проект по созданию нового лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Объем инвестиций превысил 522 миллиона рублей, создано порядка 170 новых рабочих мест. Главными особенностями нового комплекса являются высокая экологичность и полное отсутствие производственных отходов.
Производство включает в себя полный цикл переработки древесины. Согласно условиям инвестпроекта, предприятие на этих территориях будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов. В рамках работы по лесовосстановлению уже создан питомник лесных культур.
Любимов осмотрел производственные цеха и ознакомился с образцами готовой продукции.
"Такой проект по глубокой переработке древесины очень важен для региона, и подобных должно быть больше. Мы готовы работать с инвесторами и оказывать поддержку, поскольку это не только развитие производства, но и уход за лесом", - сказал губернатор.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
22 мая, 20:44
Рязанская область намерена улучшить условия для инвесторов и бизнеса
000011
Обсудить 0
Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьЭкономика
Рекомендуем
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
РИА
Новости
Владимир Кожин. Архивное фото
Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Путин на ПМЭФ встретится с международными экспертами в сфере инвестиций
Президент РФ Владимир Путин выступает на Петербургском международном экономическом форуме
Путин на ПМЭФ проведет встречу с представителями иностранного бизнеса
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин обсудят на ПМЭФ проект широкофюзеляжного самолета
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ поучаствуют в совместном энергетическом форуме
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
LIVE: Московская община мусульман празднует Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам в Москве. Прямая трансляция
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский заявил Столтенбергу, что ждет от НАТО больше усилий в Черном море
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Путин на ПМЭФ расскажет о повышении доходов и благосостояния граждан
Буровые установки на месторождении Vaca Muerta в Аргентине. Архивное фото
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Логотип компании Транснефть
В "Транснефти" прокомментировали слова Сечина о ситуации с "Дружбой"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме заявили, что Зеленский разочаровал позицией по Крыму
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме призвали Запад начать переговоры по отмене санкций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния