Рязанская область поддержит создающих экологичные предприятия инвесторов

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Рязанская область готова работать с создающими экологичные предприятия инвесторами и будет поддерживать их, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в Сасовский район губернатор региона Николай Любимов.

Глава региона ознакомился с работой местного предприятия ООО "Топливные технологии". Инвестиционный проект по созданию нового лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Объем инвестиций превысил 522 миллиона рублей, создано порядка 170 новых рабочих мест. Главными особенностями нового комплекса являются высокая экологичность и полное отсутствие производственных отходов.

Производство включает в себя полный цикл переработки древесины. Согласно условиям инвестпроекта, предприятие на этих территориях будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов. В рамках работы по лесовосстановлению уже создан питомник лесных культур.

Любимов осмотрел производственные цеха и ознакомился с образцами готовой продукции.