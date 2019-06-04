Рязанская область поддержит создающих экологичные предприятия инвесторов

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Рязанская область готова работать с создающими экологичные предприятия инвесторами и будет поддерживать их, заявил во вторник в ходе рабочей поездки в Сасовский район губернатор региона Николай Любимов.
Глава региона ознакомился с работой местного предприятия ООО "Топливные технологии". Инвестиционный проект по созданию нового лесозаготовительного и деревоперерабатывающего производства включен в перечень приоритетных в области освоения лесов. Объем инвестиций превысил 522 миллиона рублей, создано порядка 170 новых рабочих мест. Главными особенностями нового комплекса являются высокая экологичность и полное отсутствие производственных отходов.
Производство включает в себя полный цикл переработки древесины. Согласно условиям инвестпроекта, предприятие на этих территориях будет заниматься охраной, защитой и воспроизводством лесов. В рамках работы по лесовосстановлению уже создан питомник лесных культур.
Любимов осмотрел производственные цеха и ознакомился с образцами готовой продукции.
"Такой проект по глубокой переработке древесины очень важен для региона, и подобных должно быть больше. Мы готовы работать с инвесторами и оказывать поддержку, поскольку это не только развитие производства, но и уход за лесом", - сказал губернатор.