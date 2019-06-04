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РИА Новости

Борисов назвал Кубу опорным союзником России

Вчера, 19:57
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Куба остается главным союзником России в регионе Латинской Америки и Карибском бассейне и может рассчитывать на помощь России в ответ на американские санкции, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с сопредседателем двухсторонней межправительственной комиссии, вице-председателем Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.
"Наши отношения носят традиционно дружеский характер, и мы считаем Кубу опорным союзником в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал он.
Российская сторона, по его словам, активно участвует в основополагающих проектах кубинской экономики в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, налажена сборка российских автомобилей на территории Кубы, идет поставка железнодорожной техники, налажены контакты в области биофармацевтики.
Борисов констатировал, что ситуация на Кубе в связи с американскими санкциями непростая и обещал российскую поддержку. "Мы будем всячески вас поддерживать", - сказал вице-премьер.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Вчера, 16:12
США ужесточили санкции по Кубе
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Рикардо КабрисасКубаРоссияВ мире
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