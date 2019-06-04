Борисов назвал Кубу опорным союзником России

Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Куба остается главным союзником России в регионе Латинской Америки и Карибском бассейне и может рассчитывать на помощь России в ответ на американские санкции, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с сопредседателем двухсторонней межправительственной комиссии, вице-председателем Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.

"Наши отношения носят традиционно дружеский характер, и мы считаем Кубу опорным союзником в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал он.

Российская сторона, по его словам, активно участвует в основополагающих проектах кубинской экономики в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, налажена сборка российских автомобилей на территории Кубы, идет поставка железнодорожной техники, налажены контакты в области биофармацевтики.