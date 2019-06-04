Гендиректор "Аэрофлота" вновь избран членом Совета управляющих IATA

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), выборы состоялись на 75-й ежегодной генеральной конференции организации в Сеуле, сообщает "Российская газета".

Издание напоминает, что на сегодняшний день IATA - крупнейшая и наиболее влиятельная глобальная ассоциация авиаперевозчиков, ее решения отражают консолидированную позицию 290 крупнейших авиакомпаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок. Совет управляющих - постоянно действующий орган при IATA, формирующий стратегию и политику ассоциации. В состав Совета входят 30 человек, причем места в нем не закрепляются за определенными странами или перевозчиками. К потенциальным членам Совета предъявляются строгие требования: они должны представлять компании, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации, а сами кандидаты должны иметь достаточные вес и влияние, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в отрасли в целом.

Газета пишет, что гендиректор "Аэрофлота" вошел в состав Совета управляющих на очередной трехлетний срок, при этом перерыв в 2018 году связан с формальным ограничением - по правилам IATA не предусмотрена работа на этой позиции более трех сроков подряд. В предыдущем составе представителей от России не было. В этом году наряду с гендиректором "Аэрофлота" в совет были избраны руководители крупнейших мировых групп компаний: Lufthansa, SAS, Iberia, Air France/KLM, China Southern Airlines, Qantas, United airlines и American Airlines.

"Присутствие гендиректора в Совете управляющих, безусловно, говорит о значимости авиакомпании на мировом рынке", - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. которого цитирует "Российская газета".

Мнение членов Совета учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих перед мировой гражданской авиацией. Так, авиакомпаниям необходимо сообща согласовать единый механизм контроля за авиационными выбросами CO2, научиться выживать в условиях ценовых войн, которые ведут некоторые государства.

По словам Пантелеева, IATA имеет право обращаться к члену Совета за консультацией в тех областях, в которых топ-менеджер представляет авиакомпанию, обладающую передовыми достижениями. "В случае с "Аэрофлотом" для коллег по авиаотрасли может быть интересен опыт авиакомпании в области цифровых технологий", - отметил эксперт.

При этом он отметил тесное взаимодействие IATA и "Аэрофлота" в рамках внедрения в авиакомпании так называемой Новой дистрибутивной модели (New Distribution Capability - NDC).