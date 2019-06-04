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РИА Новости

Гендиректор "Аэрофлота" вновь избран членом Совета управляющих IATA

Вчера, 19:39
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев вновь избран членом Совета управляющих Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), выборы состоялись на 75-й ежегодной генеральной конференции организации в Сеуле, сообщает "Российская газета".
Издание напоминает, что на сегодняшний день IATA - крупнейшая и наиболее влиятельная глобальная ассоциация авиаперевозчиков, ее решения отражают консолидированную позицию 290 крупнейших авиакомпаний, обеспечивающих 82% мировых авиаперевозок. Совет управляющих - постоянно действующий орган при IATA, формирующий стратегию и политику ассоциации. В состав Совета входят 30 человек, причем места в нем не закрепляются за определенными странами или перевозчиками. К потенциальным членам Совета предъявляются строгие требования: они должны представлять компании, чьи достижения оказали существенное влияние на развитие мировой гражданской авиации, а сами кандидаты должны иметь достаточные вес и влияние, чтобы продвигать инициативы ассоциации, содействуя улучшению ситуации в отрасли в целом.
Газета пишет, что гендиректор "Аэрофлота" вошел в состав Совета управляющих на очередной трехлетний срок, при этом перерыв в 2018 году связан с формальным ограничением - по правилам IATA не предусмотрена работа на этой позиции более трех сроков подряд. В предыдущем составе представителей от России не было. В этом году наряду с гендиректором "Аэрофлота" в совет были избраны руководители крупнейших мировых групп компаний: Lufthansa, SAS, Iberia, Air France/KLM, China Southern Airlines, Qantas, United airlines и American Airlines.
"Присутствие гендиректора в Совете управляющих, безусловно, говорит о значимости авиакомпании на мировом рынке", - считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. которого цитирует "Российская газета".
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Мнение членов Совета учитывается при решении IATA наиболее острых проблем, стоящих перед мировой гражданской авиацией. Так, авиакомпаниям необходимо сообща согласовать единый механизм контроля за авиационными выбросами CO2, научиться выживать в условиях ценовых войн, которые ведут некоторые государства.
По словам Пантелеева, IATA имеет право обращаться к члену Совета за консультацией в тех областях, в которых топ-менеджер представляет авиакомпанию, обладающую передовыми достижениями. "В случае с "Аэрофлотом" для коллег по авиаотрасли может быть интересен опыт авиакомпании в области цифровых технологий", - отметил эксперт.
При этом он отметил тесное взаимодействие IATA и "Аэрофлота" в рамках внедрения в авиакомпании так называемой Новой дистрибутивной модели (New Distribution Capability - NDC). 
"Перед всеми перевозчиками сейчас стоит задача показать пассажиру продукт максимально "объемно", повышая таким образом привлекательность своего предложения. NDC как раз и создает такие стандарты, которые кардинально изменили систему дистрибуции и продаж авиаперевозок. Подтверждая успехи в освоении новой технологии NDC, "Аэрофлот" в числе первых мировых авиакомпаний уже получил сертификат высокого третьего уровня", - заявил Пантелеев.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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