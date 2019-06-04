Жириновский призвал усилить профилактику преступлений

"Мерзавцы, оборвавшие жизнь русского богатыря подлым ударом ножа в сердце, должны быть наказаны с максимальной строгостью, предусмотренной законом. Это даже не обсуждается. Но требуется и профилактика, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. ЛДПР неоднократно требовала усиления контроля правоохранительных органов над любыми группами преступников", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Жириновского.