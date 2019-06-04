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РИА Новости

Жириновский призвал усилить профилактику преступлений

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после истории с убийством экс-спецназовца ГРУ в Красногорске заявил о необходимости усиления профилактики и повышения контроля правоохранителей над различными группами преступников.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин.
"Мерзавцы, оборвавшие жизнь русского богатыря подлым ударом ножа в сердце, должны быть наказаны с максимальной строгостью, предусмотренной законом. Это даже не обсуждается. Но требуется и профилактика, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем. ЛДПР неоднократно требовала усиления контроля правоохранительных органов над любыми группами преступников", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Жириновского.
В качестве возможных мер политик предлагает регулярное патрулирование улиц, где расположены питейные заведения и неоднократно вспыхивали конфликты, и брать на учёт потенциальных преступников.
Лидер ЛДПР выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Никита Белянкин
3 июня, 14:27
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
4750021
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Следственный комитет РФЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Вольфыч ,прав .
4 июня, 19:51
Юрий Иванов
1020001
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