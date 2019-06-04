Генерал оценил возможности разработок Россией и США запрещенных ДРСМД ракет

РИМ, 4 июн - РИА Новости. России и США потребуется от нескольких месяцев до года на разработку комплексов, пока еще запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в беседе с РИА Новости в Риме бывший начальник главного штаба РВСН, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.

"По существующим экспертным оценкам, наземные ракетные системы средней и меньшей дальности, в случае распада Договора о РСМД в начале августа этого года, могут появиться в военных арсеналах России и США уже в 2020 году. Для так называемого "приземления" крылатых ракет морского базирования "Калибр" потребуется несколько месяцев", - сказал эксперт на полях конференции международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

В начале этого года президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео объявили об одностороннем выходе США из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М".

По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.