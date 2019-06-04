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РИА Новости

Генерал оценил возможности разработок Россией и США запрещенных ДРСМД ракет

Вчера, 19:12
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время учений Каспийской флотилии
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время учений Каспийской флотилии
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Малый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр" во время учений Каспийской флотилии. Архивное фото
РИМ, 4 июн - РИА Новости. России и США потребуется от нескольких месяцев до года на разработку комплексов, пока еще запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в беседе с РИА Новости в Риме бывший начальник главного штаба РВСН, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
"По существующим экспертным оценкам, наземные ракетные системы средней и меньшей дальности, в случае распада Договора о РСМД в начале августа этого года, могут появиться в военных арсеналах России и США уже в 2020 году. Для так называемого "приземления" крылатых ракет морского базирования "Калибр" потребуется несколько месяцев", - сказал эксперт на полях конференции международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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В начале этого года президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео объявили об одностороннем выходе США из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М".
По заявлениям Штатов, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и даже показала ракету для иностранных пресс-атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
Президент РФ Владимир Путин в ситуации с ДРСМД решил поступить зеркально: Россия тоже приостанавливает участие в договоре и начинает разработку запрещенных соглашением ракетных систем. Однако размещать их будет только в ответ на аналогичные шаги Вашингтона.
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В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США - на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДРоссияСШАБезопасность
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