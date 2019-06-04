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РИА Новости

Столтенберг заверил Зеленского, что поддержка Украины альянсом продолжится

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил нового президента Украины Владимира Зеленского, что альянс продолжит оказывать Киеву практическую поддержку, в том числе в сфере подготовки армии.
"Мы также продолжаем оказывать решительную практическую поддержку в других областях. Посредством десяти целевых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались предоставить Украине более 40 миллионов евро в таких областях, как командование, киберзащита, медицинская реабилитация. Союзники по НАТО также предоставляют военную подготовку украинских вооруженных сил, наши советники поддерживают реформы Украины в области безопасности и обороны", - заявил Столтенберг.
"Господин президент, у вас есть сильный мандат на осуществление ключевых реформ: бороться с коррупцией и укреплять верховенство права. Эти реформы необходимы для обеспечения безопасности и процветания всех украинцев, чтобы приблизить Украину к НАТО", - сказал он.
Он напомнил про принятие Украиной закона "О национальной безопасности" и призвал "выполнять это важное законодательство". "НАТО будет и впредь поддерживать вас на этом пути", - отметил Столтенберг.
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