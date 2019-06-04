Столтенберг заверил Зеленского, что поддержка Украины альянсом продолжится

"Мы также продолжаем оказывать решительную практическую поддержку в других областях. Посредством десяти целевых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались предоставить Украине более 40 миллионов евро в таких областях, как командование, киберзащита, медицинская реабилитация. Союзники по НАТО также предоставляют военную подготовку украинских вооруженных сил, наши советники поддерживают реформы Украины в области безопасности и обороны", - заявил Столтенберг.