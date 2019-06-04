В Нижегородской области проверяют данные о сносе памятника советским воинам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что в Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.