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РИА Новости

В Нижегородской области проверяют данные о сносе памятника советским воинам

Вчера, 18:53
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи проверят появившуюся в СМИ информацию о том, что в Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что во вторник в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Семеновском районе Нижегородской области по распоряжению местных властей демонтировали памятник воинам Великой Отечественной войны, а разбитыми памятными плитами с фамилиями павших бойцов засыпали ямы на грунтовой дороге.
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"Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению одного из символов нашей исторической памяти... Ход и результаты проверки поставлены председателем СК России на контроль", - цитирует Петренко сайт СК РФ.
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Следственный комитет РФНижегородская областьОбщество
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