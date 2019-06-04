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РИА Новости

В ДРК двенадцать человек погибли в результате нападения боевиков

Вчера, 16:50
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двенадцать человек были убиты в ночь с 3 на 4 июня на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения, которое приписывается повстанцам исламистской группировки Союзные демократические силы (ADF), передает местный портал Actualite.
Уточняется, что боевики напали на жителей города Бени в провинции Северное Киву. Согласно свидетельствам, выстрелы были слышны всю ночь до раннего утра. Армия вмешалась после вторжения повстанцев в город.
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"Люди были убиты в трех местах: Кимбиа, Татанго и Калонго, в том числе две пары, четыре мотоциклиста, а также четыре другие тела находятся в домах", - передает портал слова главы квартала Бутанука Оноре Шабани Мувинги.
Он также уточнил, что было найдено тело одного из предполагаемых боевиков группировки ADF, убитого утром, когда он скрывался от правительственных войск.
Регион находится под осадой повстанцев из исламистской группировки Союзные демократические силы (ADF). Группировка была основана в 1995 году и действует на территории ДРК и Уганды. В группу повстанцев входят оппозиционные силы действующему президенту Уганды Йовери Мусевени и исламисты. Правительство Уганды считает её террористической. ООН же обвиняет повстанцев в гибели сотен мирных жителей в период с 2014 года.
В октябре 2017 года повстанцы поклялись в верности террористической исламистской группировке ИГ*. При этом финансирование и обеспечение вооружением конголезских боевиков остаётся ограниченным. В апреле 2019 года ИГ* впервые взяла ответственность за нападение повстанцев ADF на казармы ВС ДРК и на членов Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК).
*Запрещенная в России террористическая организация
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