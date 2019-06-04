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РИА Новости

Лавров обсудил ситуацию в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

Вчера, 16:25
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CC BY 2.0 / МИД России / Визит в ЯпониюСергей Лавров
Сергей Лавров
CC BY 2.0 / МИД России / Визит в Японию
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился во вторник со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме, обсудил налаживание национального диалога для скорейшего вывода страны из кризиса, заявили в российском МИД.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооруженной конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса. С российской стороны был подтвержден неизменный настрой на активное содействие продвижению политпроцесса в Ливии с конечной целью формирования единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи, включая борьбу с терроризмом и экстремистской идеологией, а также выражена принципиальная поддержка посреднических усилий Саляме", - заявили в российском МИД.
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