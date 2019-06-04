Лавров обсудил ситуацию в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился во вторник со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме, обсудил налаживание национального диалога для скорейшего вывода страны из кризиса, заявили в российском МИД.

"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооруженной конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса. С российской стороны был подтвержден неизменный настрой на активное содействие продвижению политпроцесса в Ливии с конечной целью формирования единых органов власти, способных эффективно решать насущные задачи, включая борьбу с терроризмом и экстремистской идеологией, а также выражена принципиальная поддержка посреднических усилий Саляме", - заявили в российском МИД.