Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин 6 июня в Москве обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, сообщила пресс-служба кабмина.
Встреча пройдет в рамках государственного визита в Россию Си Цзиньпина.
"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, АПК, туризме, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Си Цзиньпин будет находиться в России по приглашению президента Владимира Путина.