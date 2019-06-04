Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество

"В ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие в энергетике, промышленности, высоких технологиях, АПК, туризме, на транспорте и в других областях", - говорится в сообщении.