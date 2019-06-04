Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка, пропавшего неделю назад на берегу реки в Майском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в 20.05 мск в среду на берегу реки Черек на окраине города Майский пропал ребенок. По данным регионального СУСК, супружеская пара обнаружила пропажу своего сына 2016 года рождения во время отдыха в компании у берега реки.

"Во вторник спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек, возле селения Октябрьское и передали его следственно-оперативной группе", - сказал собеседник агентства.

По его данным, поиски ребенка продолжались семь суток, с 29 мая.