Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:21Z
https://ria.ru/20190604/1555252204.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии

Вчера, 16:21
1917
НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело ребенка, пропавшего неделю назад на берегу реки в Майском районе Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в 20.05 мск в среду на берегу реки Черек на окраине города Майский пропал ребенок. По данным регионального СУСК, супружеская пара обнаружила пропажу своего сына 2016 года рождения во время отдыха в компании у берега реки.
"Во вторник спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек, возле селения Октябрьское и передали его следственно-оперативной группе", - сказал собеседник агентства.
По его данным, поиски ребенка продолжались семь суток, с 29 мая.
"Сегодня в поисках участвовали около 20 сотрудников МЧС и МВД, а также добровольцы и волонтеры из числа местных жителей", - добавил представитель пресс-службы.
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
2 июня, 05:35
В Приморье кремировали тела погибших в ДТП китайских туристов
0001501
Обсудить 0
МЧСКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека
РИА
Новости
В Пермском крае девушка получила срок за попытку поджечь дом с родителями
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Лента
новостей
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
СК начал проверку после экстренной посадки Boeing 737 во Внуково
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Сотрудники полиции на берегу озера Коккинопезоула на Кипре. 4 июня 2019
В ядовитом озере на Кипре нашли тело шестой жертвы серийного убийцы
В Самаре водитель легковушки сбил няню и ребенка
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
В Подмосковье убили директора торгового центра
Источник сообщил об обысках в министерстве культуры Кабардино-Балкарии
Киевский вокзал в Москве
В Москве задержали жившую около вокзала бездомную шведскую писательницу
Убивший приемную дочь житель Смоленской области получил 23 года колонии
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине завели дело из-за видео о "захвате" Румынией части страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния