Космический грузовик "Прогресс МС-10" затопили в Тихом океане

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.

"Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана", - говорится в сообщении института.

Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа. Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.