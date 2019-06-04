Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:20Z
https://ria.ru/20190604/1555252098.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Космический грузовик "Прогресс МС-10" затопили в Тихом океане

Вчера, 16:18
588
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", отчаливший во вторник от Международной космической станции (МКС) и сведенный с орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщает во вторник ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р
Вчера, 12:00
"Роскосмос" планирует в 2020 году запустить спутник "Обзор-Р"
"Падение несгораемых элементов конструкции грузового корабля произошло в 15 часов 29 минут по московскому времени в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана", - говорится в сообщении института.
Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа. Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.
1310000
Обсудить 1
РоскосмосЦНИИМАШМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
РИА
Новости
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р
"Роскосмос" планирует в 2020 году запустить спутник "Обзор-Р"
Здание РКК Энергия
Неизвестные попытались похитить имущество из РКК "Энергия"
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Лента
новостей
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ужесточили санкции по Кубе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р
Стала известна причина прекращения связи обсерватории "Спектр-Р" с Землей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй пообещала предоставить НАТО новейшие британские авианосцы
Международная космическая станция
Грузовой корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от МКС
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский намерен на переговорах с ЕС обсудить "давление на Россию"
Ракета-носитель Чанчжэн-7
Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине завели дело из-за видео о "захвате" Румынией части страны
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра под лимузином президента США Дональда Трампа. 4 июня 2019
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния