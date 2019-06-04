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РИА Новости
Война в Сирии

Россия передала помощь семьям погибших в сирийском городе Скальбия

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДеревня на окраине Скальбии, Сирия
Деревня на окраине Скальбии, Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Деревня на окраине Скальбии, Сирия. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представители всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в христианский город Скальбия, находящийся в непосредственной близости от линии соприкосновения на севере провинции Хама, сообщил во вторник РИА Новости первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.
"Международные правозащитные организации не замечают страданий и гибели людей, которые, как выражаются на Западе, находятся на неправильной стороне истории. В Скальбии в ходе лишь одного обстрела погибли пять маленьких детей, дошкольников и не успевших доучиться первоклашек. Их гибель на совести тех стран, которые на протяжении восьми лет подпитывают боевиков, разрушают страну под лицемерные обвинения в сторону России и заклинания о гуманизме и правах человека", - сказал Саблин.
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По словам зампредседателя организации, "Боевое братство" продолжит оказывать помощь страдающим от войны людям. "Это наш вклад в ту большую гуманитарную работу, которую ведет в Сирии наша страна, прежде всего военный Центр по примирению враждующих сторон, помогая людям, поддерживая возвращение к мирной жизни", - добавил он.
Помощь от российских ветеранов в виде ста продовольственных наборов и икон из России переданы в храме Георгия Победоносца мэру Скальбии Адибе Мансуру и священникам Антиохийской Православной церкви. Они навестят каждую семью, потерявшую близких, и вместе со словами утешения передадут им помощь из России.
Помощь предназначена семьям погибших жителей города. Боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* постоянно обстреливают христианский анклав из минометов и РСЗО. Среди погибших в мае шестеро детей. Фотография первоклассницы Джессики, последней жертвы боевиков, висит у входа в храм Георгия Победоносца, самого большого в Скальбии.
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