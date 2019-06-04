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РИА Новости

Иран освободил гражданина Ливана, подозреваемого в шпионаже в пользу США

Вчера, 16:00
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БЕЙРУТ, 4 июн - РИА Новости. Власти Ирана освободили гражданина Ливана Низара Зака, подозреваемого в шпионаже в пользу США, удовлетворив ходатайство президента Ливана Мишеля Ауна, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления МИД Ливана во вторник.
"После долгого процесса посол Ирана в Бейруте позвонил господину министру иностранных дел (Ливана Джебрану Басилю) и официально проинформировал его о положительном ответе иранских властей на просьбу президента Ливана Мишеля Ауна, адресованную его иранскому коллеге Хасану Роухани, с учетом письма главы МИД Ливана в связи с помилованием по случаю праздника Ид-аль-Фитр гражданина Ливана Низара Зака, также уведомив о готовности властей Ирана принять любую делегацию из Ливана в любое время для передачи помилованного ливанца Низара Зака", - сообщается в коммюнике.
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Глава МИД Ливана проинформировал о решении Ирана президента Ауна, который в свою очередь незамедлительно обратился с указанием к главе общей безопасности страны Аббасу Ибрагиму предпринять необходимые меры в координации с посольством Ливана в Тегеране.
"МИД Ливана выражает благодарность иранским властям в связи с закрытием данного вопроса", - отмечено в заявлении.
Гражданин Ливана Низар Зака в ноябре 2015 года был арестован иранскими властями по обвинению "в многочисленных тесных связях с военной разведкой США" во время его визита в Тегеран, где он находился на конференции по приглашению принимающей стороны. Гражданин Ливана, постоянно проживающий на тот момент в Штатах, был приговорен к 10 годам тюрьмы.
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