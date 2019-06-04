РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по искам компаний "Укрнафта", "Стабил" и других, сообщает Минюст РФ.

Ранее пресс-служба "Укрнафты" заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его воссоединения с РФ.

По данным Минюста, в заявлениях РФ привела аргументы, подтверждающие неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений. В частности, российской стороной отмечено, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что Крым является суверенной территорией РФ. Кроме того, в заявлениях отражено, что инвестиции истцов были приобретены незаконно, поэтому такое арбитражное решение не может быть признано.