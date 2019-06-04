Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T15:25Z
https://ria.ru/20190604/1555250340.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152830/34/1528303441_0:0:2988:1681_1036x0_80_0_0_3b862ea8de1fe3e283a7c3d934b475c4.jpg
РИА Новости

Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела "Нового величия"

Вчера, 15:25
393
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастницы движения "Новое величие" Анна Павликова (слева) и Мария Дубовик
Участницы движения Новое величие Анна Павликова (слева) и Мария Дубовик
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Участницы движения "Новое величие" Анна Павликова (слева) и Мария Дубовик. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела восьми участников экстремистского сообщества "Новое величие", сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание по просьбе адвокатов отложено на 11 июня, на 14.30", - рассказал собеседник агентства.
Участницы движения Новое величие
27 мая, 17:41
Суд продлил меры пресечения фигурантам дела "Нового величия"
Двое участников этой организации, которые заключили сделку со следствием, уже получили сроки. Павел Ребровский и Рустам Рустамов, полностью признав вину, были в особом порядке приговорены соответственно столичным судом к 2,5 годам колонии общего режима и Сергиево-Посадским судом к 2 годам условно.
Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.
Фигурантка дела Нового величия Анна Павликова в Дорогомиловском суде Москвы. Архивное фото
30 августа 2018, 14:40
Защитники фигурантов дела "Нового величия" просят наказать свидетеля
Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов), который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал ее обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.
После резонанса в СМИ двух девушек, фигурирующих в этом деле, Анну Павликову и Марию Дубовик, в середине августа 2018 года перевели из СИЗО под домашний арест. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что, "безусловно, нужно разбираться" с возможными нарушениями прав подростков в этом деле.
011002
Обсудить 0
Новое величиеМария ДубовикАнна ПавликоваМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Жители Петербурга обнаружили на берегу Финского залива 25 мертвых тюленей
РИА
Новости
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Пациент в палате психиатрического центра
Опрос: среди ближайшего окружения 20% россиян есть люди с шизофренией
Лента
новостей
Никита Белянкин
Убитого в Подмосковье экс-спецназовца похоронят на Митинском кладбище
Ульяна Супрун
Одесский медвуз попросил Зеленского защитить от главы Минздрава Супрун
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
В Выхино ввели карантин по бешенству
Подготовка к запуску ракеты
Эксперты предупредили о кризисе ядерной безопасности в мире
Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ужесточили санкции по Кубе
Сотрудники спецслужб во время мероприятий по задержанию руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюла Магомедова
Экс-главе Росреестра Дагестана предъявили обвинения в махинациях с землей
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
Чайка поручил проверить охранные зоны бассейна Волги на незаконные свалки
Чай
В компании Unilever удивились методологии исследования чая Роскачеством
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния