Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела "Нового величия"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела восьми участников экстремистского сообщества "Новое величие", сообщили РИА Новости в суде.

"Судебное заседание по просьбе адвокатов отложено на 11 июня, на 14.30", - рассказал собеседник агентства.

Двое участников этой организации, которые заключили сделку со следствием, уже получили сроки. Павел Ребровский и Рустам Рустамов, полностью признав вину, были в особом порядке приговорены соответственно столичным судом к 2,5 годам колонии общего режима и Сергиево-Посадским судом к 2 годам условно.

Десять участников движения "Новое величие" задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет.

Общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: якобы к ним в компанию был внедрен агент силовых структур, известный в чате как Руслан Д. (в одном из протоколов указан как Александр Константинов), который и инспирировал их на нарушение закона. Среди прочего адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова отмечала, что он "не дал девушке уйти из организации, дважды возвращал ее обратно". По делу Руслан Д. проходит в качестве засекреченного свидетеля.