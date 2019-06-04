Глава Росатома рассказал, что еще не смотрел сериал "Чернобыль"

"Он еще не вышел полностью, а пиратские копии я не смотрю", - сказал Лихачев.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.

Минисериал "Чернобыль" показывают по HBO по понедельникам. Пока вышли четыре серии из пяти. Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.