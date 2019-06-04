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РИА Новости
Культура

Глава Росатома рассказал, что еще не смотрел сериал "Чернобыль"

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на форуме "Арктика – территория диалога". 9 апреля 2019
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что еще не смотрел сериал "Чернобыль".
"Он еще не вышел полностью, а пиратские копии я не смотрю", - сказал Лихачев.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на несколько позиций опережая "Игру престолов", свидетельствуют рейтинги сайта.
Минисериал "Чернобыль" показывают по HBO по понедельникам. Пока вышли четыре серии из пяти. Сериал повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
3 июня, 18:35
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КультураHBOАлексей ЛихачевЧернобыльская АЭСРосатом
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