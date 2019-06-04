В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии

НОВОСИБИРСК, 4 июн - РИА Новости. Томский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы 27-летнюю жительницу Томска, которая убила месячную дочь, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 27-летней томичке, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

По данным СК, в феврале 2018 года подсудимая в квартире в течение дня распивала спиртное вместе с мужем и сестрой.

"После возникшей ссоры муж и сестра ушли из квартиры, а подсудимая, испытывая злость и раздражение, достала из детской кроватки свою месячную дочь и несколько раз с силой бросила ее на пол. Образовавшиеся на теле ребенка телесные повреждения она попыталась скрыть, замазав их тональным кремом. От полученных повреждений младенец скончался на месте", - сообщили в управлении.

По данным Томского облсуда, малышка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. В суде женщина свою вину признала, а в последнем слове сказала, что не хотела убивать ребенка и не помнит подробности произошедшего, а также утверждала, что до такого состояния ее довел супруг и "окружающая жизнь".