Аэрофлот распространяет тарифы ЛАЙТ на среднемагистральную маршрутную сеть

МОСКВА, 4 июн – ПАО "Аэрофлот". Группа "Аэрофлот" распространяет действие новой тарифной группы Лайт без включенной нормы бесплатного провоза багажа на среднемагистральную маршрутную сеть (есть исключения). Тарифы доступны при покупке билетов на рейсы Аэрофлота и дочерних компаний — "Россия", "Аврора".

Аэрофлот постоянно совершенствует свое предложение для максимального удобства пассажиров. В рамках этой работы в апреле была введена новая тарифная группа Лайт для некоторых среднемагистральных маршрутов дочерней авиакомпании "Россия" и собственных рейсов Аэрофлота в города Германии и Италии. Анализ результатов первого этапа проекта показал устойчивый спрос со стороны пассажиров на безбагажные тарифы, преимуществом которых является более низкая по сравнению с багажными тарифами цена.

"Мы продолжим предлагать оптимальные тарифы тем, кто стремится путешествовать налегке и недорого, и тем, кому важен премиальный уровень обслуживания", — заявил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Пассажиры экономического класса обслуживания могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 158 см) и безбагажным, фактически отказавшись от оплаты не требующейся им услуги — перевозки отсутствующего регистрируемого багажа. Таким образом, пассажирам станут доступнее перелеты премиальным перевозчиком, предоставляющим традиционно больший комфорт. Безбагажный тариф — это возможность путешествовать налегке по приемлемой стоимости по всей широкой сети Группы "Аэрофлот".

При необходимости пассажир сможет оплатить перевозку регистрируемого багажа заранее со скидкой при бронировании или после покупки авиабилета на сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и уполномоченных агентов. Скидка на покупку багажа также предоставляется в день вылета, но при условии оплаты услуги через сайт или мобильное приложение Аэрофлота.

Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании. Ознакомиться с правилами и нормами перевозки багажа и ручной клади — на сайте в разделе "Багаж"

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.