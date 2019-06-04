В МО детей от 6 до 16 лет научат плавать в рамках летней акции

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В летних лагерях Подмосковья стартовала масштабная летняя акция "Научись плавать" для детей в возрасте о 6 до 16 лет. Об этом сообщил телеканал . В летних лагерях Подмосковья стартовала масштабная летняя акция "Научись плавать" для детей в возрасте о 6 до 16 лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

Учить детей плавать будут в лагерях с круглосуточным пребыванием, в спортивно-оздоровительных центрах, а также в пришкольных лагерях Подмосковья.

"Летом прошлого года благодаря акции "Научись плавать" в Московской области правилам безопасного поведения на воде было обучено более 67 тысяч детей. Основная цель этой работы – снизить количество несчастных случаев на водоемах Подмосковья, сохранить жизнь и здоровье детей", – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Тренировать школьников будут сотрудники ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО "Мособлпожспас", регионального министерства спорта, а также специалисты муниципальных органов власти и добровольцы. На занятиях дети смогут получить практические навыки плавания, а также узнать правила безопасного поведения на воде и оказания доврачебной медицинской помощи.