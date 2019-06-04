Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T14:43Z
https://ria.ru/20190604/1555248354.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Экс-главе Роспромбанка предъявили обвинение

Вчера, 14:43
281
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка, его обвиняют в растрате имущества банка стоимостью более 730 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Растрата", - заявила Петренко.
Согласно информации СК, 16 марта 2016 года лица, контролирующие работу банка, организовали группу для хищения имущества, вверенного президенту банка. В ее состав вошли Салогубов, с 16 марта 2016 года назначенный президентом банка, Ольга Саберова и другие лица, в том числе работники банка.
По данным ведомства, с августа по сентябрь 2016 года Салогубов и Саберова с другими участниками группы заключили фиктивные договоры уступки прав требований, купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом было растрачено в пользу участников организованной группы вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 миллионов рублей.
Петренко добавила, что Саберовой заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск. На время следствия Салогубов судом заключен под стражу.
"Следствием собрана достаточная совокупность доказательств о причастности Салогубова к преступлению, в связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения", - отметила Петренко.
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
1 ноября 2016, 10:26
"Дыра" в балансе Роспромбанка составила 539,2 миллиона рублейСтоимость активов банка составляет 2,79 миллиарда рублей при совокупной величине обязательств в размере 3,329 миллиарда рублей, сообщил Центробанк.
231000
Обсудить 1
РоспромбанкСледственный комитет РФПроисшествия
Рекомендуем
Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору
РИА
Новости
Сотрудники спецслужб во время мероприятий по задержанию руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюла Магомедова
Экс-главе Росреестра Дагестана предъявили обвинения в махинациях с землей
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
В Томске убившую месячную дочь женщину приговорили к 14 годам колонии
Лента
новостей
Владимир Зеленский
Медведчук: идеология партии Зеленского вернет Украину в средневековье
Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия
Супруга Шестуна назвала себя женой декабриста
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
В Подмосковье завели дело после убийства директора торгового центра
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Самолет Boeing-737
Во Внуково экстренно приземлился Boeing 737
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией
В Осло задержали россиянина, подозреваемого в покушении на убийство
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Названы лучшие российские вузы
Подготовка к запуску ракеты
Эксперты предупредили о кризисе ядерной безопасности в мире
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
В Подмосковье убили директора торгового центра
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния