Экс-главе Роспромбанка предъявили обвинение

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка, его обвиняют в растрате имущества банка стоимостью более 730 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего президента КБ "Роспромбанк" Сергея Салогубова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Растрата", - заявила Петренко.

Согласно информации СК, 16 марта 2016 года лица, контролирующие работу банка, организовали группу для хищения имущества, вверенного президенту банка. В ее состав вошли Салогубов, с 16 марта 2016 года назначенный президентом банка, Ольга Саберова и другие лица, в том числе работники банка.

По данным ведомства, с августа по сентябрь 2016 года Салогубов и Саберова с другими участниками группы заключили фиктивные договоры уступки прав требований, купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом было растрачено в пользу участников организованной группы вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 миллионов рублей.

Петренко добавила, что Саберовой заочно предъявлено обвинение, она объявлена в международный розыск. На время следствия Салогубов судом заключен под стражу.