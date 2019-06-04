В Подмосковье 8 июня состоится экологический забег

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Экологический забег "Чистое Подмосковье – к юбилею!", приуроченный ко всемирному дню окружающей среды, состоится 8 июня в Московской области, говорится в пресс-релизе главного управления социальных коммуникаций региона.
"Формат мероприятия, экологический плогинг, своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные", - цитирует пресс-служба министра Ирину Плещеву.
Ведомство подчеркивает, что основная задача команд - сбор наибольшего количества мусора, вес которого измеряется на финальной точке по всем фракциям. Всего поступило 45 заявок на участие из 38 муниципалитетов. Организует мероприятие главное управление социальных коммуникаций Московской области и Общественная палата региона.