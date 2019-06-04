В Подмосковье 8 июня состоится экологический забег

"Формат мероприятия, экологический плогинг, своеобразный гибрид здорового образа жизни и заботы об экологии, экопробежка, во время которой необходимо очистить территорию от мусора. Задача участников – преодолеть маршрут от точки А до точки Б, выполняя дополнительные задания: интеллектуальные, творческие и спортивные", - цитирует пресс-служба министра Ирину Плещеву.