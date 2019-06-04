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РИА Новости

В ДНР назвали обещание Зеленского прекратить огонь предвыборной "фишкой"

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь в Донбассе было лишь "фишкой" его избирательной кампании и инаугурационной речи, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе. Только за минувшие сутки зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня.
"Многообещающий лозунг Владимира Зеленского "любой ценой прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка" популистской избирательной кампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента", - сказал во вторник на брифинге Безсонов.
Он отметил, что Зеленский в первые дни президентства назначил досрочные выборы в Верховную раду и подтвердил неизменность курса Украины в НАТО и ЕС. При этом "выполнять свое же обещание закончить гражданскую войну на Украине не хочет".
"По всей видимости, нет у Владимира Александровича таких полномочий, а приказ "сверху" не поступил. Не утвердили американские кураторы и западные партнеры обязательство президента Украины прекратить огонь в Донбассе. Продолжение войны выгодно спонсорам Зеленского", - добавил Безсонов.
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