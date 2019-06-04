В ДНР назвали обещание Зеленского прекратить огонь предвыборной "фишкой"

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

ДОНЕЦК, 4 июн – РИА Новости. Обещание президента Украины Владимира Зеленского прекратить огонь в Донбассе было лишь "фишкой" его избирательной кампании и инаугурационной речи, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе. Только за минувшие сутки зафиксировано 23 нарушения режима прекращения огня.

"Многообещающий лозунг Владимира Зеленского "любой ценой прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка" популистской избирательной кампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента", - сказал во вторник на брифинге Безсонов.

Он отметил, что Зеленский в первые дни президентства назначил досрочные выборы в Верховную раду и подтвердил неизменность курса Украины в НАТО и ЕС. При этом "выполнять свое же обещание закончить гражданскую войну на Украине не хочет".