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РИА Новости

Медведев отметил важность создания единой транспортной сети между регионами

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Регионы России должны быть связаны единой транспортной сетью, это важно для развития бизнеса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
"Для нас важно, чтобы регионы были связаны единой транспортной сетью, не должен стоять вопрос доступности. Налаженная транспортная инфраструктура - это еще и возможности для развития бизнеса, торговли, наращивания межрегиональных связей", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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"Работа предстоит большая, планируется расширить важнейшие транспортные магистрали, в первую очередь это коридоры Запад-Восток и Север-Юг, сформировать более современную логистическую инфраструктуру, которая обеспечит транзит и экспорт, то есть морские и воздушные порты, автомобильные и железные дороги", - заявил председатель правительства.
Он добавил, что также будут приниматься меры по обеспечению существенного роста объема транзитных перевозок, к 2025 году предполагается "сократить время перевозки контейнеров", также в 1,5 раза планируется увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
"Будем создавать основу для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения", - добавил Медведев.
По его словам, также должно увеличиться число межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, "которые летают, минуя Москву".
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