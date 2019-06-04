Медведев отметил важность создания единой транспортной сети между регионами

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019

Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Регионы России должны быть связаны единой транспортной сетью, это важно для развития бизнеса, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

"Для нас важно, чтобы регионы были связаны единой транспортной сетью, не должен стоять вопрос доступности. Налаженная транспортная инфраструктура - это еще и возможности для развития бизнеса, торговли, наращивания межрегиональных связей", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он напомнил, что на реализацию этой программы до конца 2024 года потребуется порядка 6,3 триллиона рублей.

"Работа предстоит большая, планируется расширить важнейшие транспортные магистрали, в первую очередь это коридоры Запад-Восток и Север-Юг, сформировать более современную логистическую инфраструктуру, которая обеспечит транзит и экспорт, то есть морские и воздушные порты, автомобильные и железные дороги", - заявил председатель правительства.

Он добавил, что также будут приниматься меры по обеспечению существенного роста объема транзитных перевозок, к 2025 году предполагается "сократить время перевозки контейнеров", также в 1,5 раза планируется увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"Будем создавать основу для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения", - добавил Медведев.