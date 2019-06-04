Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T20:25Z
https://ria.ru/20190604/1555247740.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151527/95/1515279593_0:136:3159:1913_1036x0_80_0_0_b67988b5578f6af92130406a32d8a929.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай и Россия углубляют сотрудничество в сфере туризма

Вчера, 14:28
29
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкВеликая китайская стена
Великая китайская стена
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Туристические обмены и сотрудничество являются одним из инструментов формирования и развития дружбы между народами Китая и России. Это важная часть двустороннего прагматичного сотрудничества.
В прошлом году число китайских туристов, посетивших Россию, превысило 2 миллиона человек. Китай стал крупнейшим поставщиком туристов для России. Одновременно, в 2018 году более 2,4 миллиона российских туристов съездили Китай. Туристические ведомства двух стран выразили желание впредь углублять сотрудничество в туристической сфере .
Представитель компании Ctrip.com Янь Сяо отмечает: "В Москве китайских туристов привлекают сталинские высотки, советская архитектура, мавзолей Ленина и вечный огонь; многие едут в Ульяновск в дом-музей В. И. Ленина, в Петербурге одна из главных достопримечательностей для Китайцев – крейсер "Аврора".
Многие молодые китайцы едут в Россию любоваться природой - полярным сиянием, снежными пейзажами. Девушка Ван Сяои из города Шэньчжэнь с друзьями съездила в село Териберка на берегах Северного ледовитого океана. "Мы приехали сюда специально полюбоваться на полярное сияние. Небесные огни будто текут – это завораживающее зрелище", - поделилась она впечатлениями.
Участок Великой Китайской стены в районе Пекина
29 мая, 10:44
Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену
Несколько лет назад в рамках российско-китайских перекрестных годов туризма состоялись сотни мероприятий, которые помогли поднять двустороннее взаимодействие в сфере туризма на новый уровень. Сегодня стороны продолжают осваивать новые туристические ресурсы, обогащают туристическую продукцию, а также непрерывно повышать качество туристических услуг. Начальник управления гостиничного хозяйства департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Алексей Тихненко отметил, что власти российской столицы уделяют большое внимание ожиданиям китайских туристов.
"Гости из КНР - это основные туристы, на которых мы больше всего обращаем внимание, потому что в прошлом году приехало их больше восьмисот тысяч. Это первое место по туристическому потоку среди других туристов иностранных государств. И мы для того, чтобы больше ехало, создаем в Москве соответствующую инфраструктуру, туристическую навигацию, самое главное – стандарт "China friendly" (гостепримный Китаю), которые рекомендуют магазинам, ресторанам, гостиницам, музеям, изучать культуру Китая, знать, чем интересуются китайские туристы, и уметь правильно с ним общаться", - сказал Тихненко.
Недавно на международной туристической ярмарке в Москве, китайские туроператоры презентовали свои товары "культура + туризм", ориентированные на российский рынок. Руководитель Национального туристического офиса Китая в Москве госпожа Ван Сяося отмечает: "Мы фокусируемся на слиянии культуры и туризма. На данной ярмарке не только презентовали туристические ресурсы Китая, но и показали богатую и привлекательную китайскую культуру".
В 2019 году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Заместитель директора департамента международных обменов и сотрудничества министерства культуры и туризма Китая Ли Цзяньган сказал, что в этот знаменательный год ведомства по делам туризма Китая и России будут и далее укреплять сотрудничество и углублять прагматичные обмены в сфере туризма.
31 мая, 10:59
Мультимедийная акция РФ-КНР "Мы вместе!" собрала уже 680 млн просмотров
"Нам необходимо создавать более удобную и комфортную туристическую среду, упрощать визовый режим, содействовать состыковке стандартов туристических услуг и постоянно расширять каналы контактов для разработки соответствующей политики. Следует в полной мере выявить роль отраслевых ассоциаций, поощрять субъекты рынка к участию в китайско-российских туристических обменах и сотрудничестве", - заявил он.
В России также подтвердили намерение развивать туристическое взаимодействие с КНР на государственном и деловом уровнях для решения практических задач и дальнейшего развития потенциала туристского рынка двух стран.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
Здание Центрального Банка РФ
ЦБ выпустил монеты к 70-летию установления дипотношений России с Китаем
РИА
Новости
Международный аэропорт Симферополь
Первые пассажиры улетели из Симферополя по электронным посадочным талонам
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
Кузнецова лично проверит организацию летнего отдыха детей в регионах
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
США запретили заходы круизных судов на Кубу
Лента
новостей
Координатор проекта Гастрономическая карта России Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии
Московский Кремль
Кремль будет закрыт для посещения 12 июня
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
Бойко считает, что у Саакашвили нет политических перспектив на Украине
Источник: в Ираке двух французов приговорили к смерти за членство в ИГ*
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский намерен активизировать сотрудничество с НАТО
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Навигация на ПМЭФ будет дублироваться на китайском языке
Ресторан и хутор на Кубани
Не только борщ, блины, икра: регионы России удивляют гостей деликатесами
В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
Российские туристы стали чаще посещать Испанию
Андрей Чибис
Мурманские власти планируют сделать регион центром арктической кухни
В ДНР заявили, что сбили беспилотник силовиков в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния