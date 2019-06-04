Силовики разместили технику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили технику в жилых районах у линии соприкосновения, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"Командование оккупационных сил Украины продолжает наращивать силы и средства вдоль линии боевого соприкосновения. В населённом пункте Александровка вблизи жилых домов зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", а в населенном пункте Смоляниново два противотанковых ракетных комплекса", - сказал Филипоненко.

Он не исключил, что данная техника будет использоваться военнослужащими 10 бригады ВС Украины для обстрелов населенных пунктов республики.