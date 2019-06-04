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РИА Новости
Тюменская область

Александр Моор - первый губернатор России в англоязычном Facebook

Вчера, 14:21
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CC BY-SA 4.0 / TmnCity / Глава администрации Тюмени Александр Моор
Глава администрации Тюмени Александр Моор
CC BY-SA 4.0 / TmnCity /
ТЮМЕНЬ, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор завел официальный англоязычный аккаунт в Facebook. Он стал первым главой региона в России, который завел аккаунт для англоязычной аудитории, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
"Ведение аккаунта в Facebook будет принципиально отличается от аккаунтов Александра Моора в других соцсетях. Во-первых, аккаунт будет вестись на английском языке. Целевой аудиторией выбраны жители других стран, журналисты, потенциальные инвесторы, туристы из других стран", - сказал собеседник агентства.
Во-вторых, по сути аккаунт губернатора станет официальным представительством Тюменской области для иностранной аудитории, где о новостях региона пользователи будут узнавать из первых уст. Основные темы будут о событиях международного значения, встречах, официальных визитах в регион послов из других государств, совместные проекты с иностранными партнерами, событийный спортивный туризм, достижения области на международном уровне, уточнил собеседник агентства.
"Ведение страницы на английском языке уникально для российских губернаторов. Тюменская область стала первым субъектом РФ, решившимся на продвижение региона в международном медиаполе через аккаунты первого лица", - подчеркнул в пресс-службе.
На данный момент 36 глав регионов РФ имеют аккаунты на Facebook. Все аккаунты ведутся на русском языке, ориентированы на аудиторию региона, которым руководит глава.
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