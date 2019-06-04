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РИА Новости

В Челябинске мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета с балкона

Вчера, 14:12
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июн – РИА Новости. Мужчина в Курчатовском районе Челябинска открыл стрельбу из квартиры жилого дома на восьмом этаже, он установлен, пневматический пистолет изъят, сообщает УМВД России по Челябинску.
Сообщение о стрельбе во дворе дома на Краснопольском проспекте в микрорайоне "Парковый" поступило в отдел полиции "Курчатовский" УМВД по Челябинску 2 июня.
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"…Участковыми уполномоченными полиции проведен поквартирный обход дома, из которого предположительно производились выстрелы. В результате сотрудниками полиции установлен житель данного дома, 1995 года рождения. Молодой человек пояснил, что стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры на восьмом этаже, причинить вред кому-либо не хотел", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о квалификации его деяний, пневматический пистолет сотрудниками полиции изъят, уточняется в сообщении.
Полиция просит тех, кто пострадал от стрельбы, обратиться в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" УМВД по Челябинску, либо в участковый пункт полиции, добавляется в сообщении.
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