Волонтеры-медики Сахалина приняли участие в акции "#Добровсело"

МОСКВА,4 июн — РИА Новости. Добровольцы сферы здравоохранения и врачи Сахалинской области приняли участие во всероссийской акции "#Добровсело", в рамках которой активисты помогли навести порядок в фельдшерско-акушерских пунктах, а команды врачей провели ряд выездных приемов в отдаленных селах региона.

В ходе акции в муниципальных учреждениях сельчане могли сделать УЗИ и кардиограмму, проверить кровь на сахар и холестерин, а также попасть на прием к специалистам – хирургам, кардиологам, офтальмологам, педиатрам, психиатрам и другим врачам.

Добровольцы помогли организовать работу выездных бригад. Как рассказала региональный координатор всероссийского движения "Волонтеры-медики" Ксения Величковская, в поселке Огоньки Анивского района активисты проводили анкетирование среди жителей на предмет выявления факторов риска развития различных заболеваний, а также измеряли антропометрические данные и артериальное давление всем желающим.

"Лучше заболевание предотвратить, чем его лечить. Поэтому одна из наших ключевых задач – обратить внимание на профилактику", – подчеркнула Величковская.

По ее словам, деятельность волонтеров-медиков сегодня особенно актуальна. Чтобы жители области получали качественную и своевременную помощь, в прошлом году добровольцы открыли региональный филиал всероссийского движения "Волонтеры-медики".

"Мы активно помогаем нашему министерству здравоохранения реализовать качественный уход за больными, участвуем в массовых спортивных мероприятиях и общегородских акциях, которые проводят центры медицинской профилактики", – поделилась координатор.

Местные активисты регулярно участвуют в работе городских поликлиник, оказывая помощь медицинским регистраторам в поиске, сортировке и транспортировке медицинской документации, сопровождая пациентов до необходимого кабинета или на обследование.

Помимо этого добровольцы Сахалина занимаются профориентацией школьников в медицину и санитарно-профилактическим просвещением населения. Так, в учебных учреждениях региона силами активистов проводятся акции "Будь здоров!" и медицинские квесты, а в библиотеках, домах культуры и парках – профилактические акции и консультации специалистов на различные темы.