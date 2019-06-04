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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-медики Сахалина приняли участие в акции "#Добровсело"

Вчера, 14:04
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© Официальная страница всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Сахалинской области ВКонтактеВолонтеры-медики Сахалина приняли участие в акции "#Добровсело"
Волонтеры-медики Сахалина приняли участие в акции #Добровсело
© Официальная страница всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Сахалинской области ВКонтакте
МОСКВА,4 июн — РИА Новости. Добровольцы сферы здравоохранения и врачи Сахалинской области приняли участие во всероссийской акции "#Добровсело", в рамках которой активисты помогли навести порядок в фельдшерско-акушерских пунктах, а команды врачей провели ряд выездных приемов в отдаленных селах региона.
В ходе акции в муниципальных учреждениях сельчане могли сделать УЗИ и кардиограмму, проверить кровь на сахар и холестерин, а также попасть на прием к специалистам – хирургам, кардиологам, офтальмологам, педиатрам, психиатрам и другим врачам.
Добровольцы помогли организовать работу выездных бригад. Как рассказала региональный координатор всероссийского движения "Волонтеры-медики" Ксения Величковская, в поселке Огоньки Анивского района активисты проводили анкетирование среди жителей на предмет выявления факторов риска развития различных заболеваний, а также измеряли антропометрические данные и артериальное давление всем желающим.
"Лучше заболевание предотвратить, чем его лечить. Поэтому одна из наших ключевых задач – обратить внимание на профилактику", – подчеркнула Величковская.
По ее словам, деятельность волонтеров-медиков сегодня особенно актуальна. Чтобы жители области получали качественную и своевременную помощь, в прошлом году добровольцы открыли региональный филиал всероссийского движения "Волонтеры-медики".
"Мы активно помогаем нашему министерству здравоохранения реализовать качественный уход за больными, участвуем в массовых спортивных мероприятиях и общегородских акциях, которые проводят центры медицинской профилактики", – поделилась координатор.
Местные активисты регулярно участвуют в работе городских поликлиник, оказывая помощь медицинским регистраторам в поиске, сортировке и транспортировке медицинской документации, сопровождая пациентов до необходимого кабинета или на обследование.
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Помимо этого добровольцы Сахалина занимаются профориентацией школьников в медицину и санитарно-профилактическим просвещением населения. Так, в учебных учреждениях региона силами активистов проводятся акции "Будь здоров!" и медицинские квесты, а в библиотеках, домах культуры и парках – профилактические акции и консультации специалистов на различные темы.
"Планируем в ближайшие два-три года открыть как можно больше местных отделений в муниципальных районах Сахалинской области, чтобы сформировать некую базу ответственных молодых людей из числа волонтеров-медиков в учреждениях", – резюмировала Ксения Величковская.
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