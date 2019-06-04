Убивший приемную дочь житель Смоленской области получил 23 года колонии

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Смоленской области, который, воспользовавшись отсутствием жены, изнасиловал и убил семилетнюю приемную дочь, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено 4 января 2018 года в одном из домов деревни Агибалово. В отношении 49-летнего супруга приемной матери погибшего ребенка СК возбудил дело по статьям "Изнасилование, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "Убийство, малолетнего, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера". Данные статьи предусматривают до пожизненного заключения.

"Установлено, что в семье подсудимого воспитывалось четверо приемных детей возраста от 6 до 10 лет. 3 января 2018 года приемная мать уехала к родственникам в другой город, а ее супруг остался дома с детьми. В ночь на 4 января 2018 года мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности семилетней девочки, после чего убил ребенка", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, после случившегося трое детей были изъяты из семьи. Вину мужчина не признал и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.