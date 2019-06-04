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РИА Новости

Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки

Вчера, 13:47
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представитель ООО "Дилма Рус" Тусо Бориж в разговоре с РБК заявил, что в компании удивлены результатами исследования Роскачества на предмет наличия плесени в чаях марки Dilmah.
По словам Борижа, чаи Dilmah представлена в 120 странах и везде соответствует необходимым стандартам.
"Мы шокированы таким результатом".
Тусо Бориж
Представитель компании подчеркнул, что образцы всех партий товара пройдут проверку, информацию о которой будет обнародована.
Ранее специалисты проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 марок. Согласно исследованию, в пакетированном чае марок "Краснодарский" и Dilmah количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.
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