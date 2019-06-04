Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представитель ООО "Дилма Рус" Тусо Бориж в разговоре с РБК Представитель ООО "Дилма Рус" Тусо Бориж в разговоре с РБК заявил , что в компании удивлены результатами исследования Роскачества на предмет наличия плесени в чаях марки Dilmah.

По словам Борижа, чаи Dilmah представлена в 120 странах и везде соответствует необходимым стандартам.

"Мы шокированы таким результатом". Тусо Бориж

Представитель компании подчеркнул, что образцы всех партий товара пройдут проверку, информацию о которой будет обнародована.