Чайка отметил проблему отсутствия заводов по переработке мусора в субъектах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Мусороперерабатывающие предприятия отсутствуют в 38 из 44 субъектов РФ на юге, в центре и на западе России, заявил во вторник генеральный прокурор России Юрий Чайка.
"В ряде регионов игнорируется необходимость создания условий для привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий использования вторичных ресурсов. В 38 из 44 субъектов отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в восьми – мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы", - сказал Чайка на совещании в Ростове-на-Дону, где обсуждается состояние законности и практика прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
По его словам, прокурорского реагирования потребовали допущенные нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений в Белгородской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тверской областях.
"Массовый характер носят случаи непринятия органами местного самоуправления мер по ликвидации несанкционированных свалок, отмечается низкая эффективность деятельности муниципального земельного контроля", - заметил генпрокурор.
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С его слов, издаваемые органами власти правовые акты, в том числе устанавливающие тарифы в этой сфере, во многих случаях приводились в соответствие с законом лишь после вмешательства прокуроров (Коми, Брянская, Ленинградская и Новгородская области). "Повсеместно в надзорном порядке оспаривались нормативные документы муниципалитетов, которые принимались ими с превышением полномочий", - добавил Чайка.
Также он обратил внимание, что в Северной Осетии и Орловской области средства региональных бюджетов на исполнение программ в сфере ТКО не предусматриваются или используются неэффективно.
В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.