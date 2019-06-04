Депутату, предложившему запретить Minecraft, подарили руководство к игре

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Заксобрания Красноярского края Александр Глисков заявил, что подарил коллеге Владимиру Рейнгардту, предложившему запретить компьютерную игру Minecraft, книгу с руководством к ней.

Ранее Рейнгардт заявил, что необходимо запретить игру Minecraft, потому что она пропагандирует насилие и вызывает гиперактивность. Позже в пресс-службе парламента уточнили, что Рейнгардт перепутал Minecraft с игрой Warcraft.