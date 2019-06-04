Депутату, предложившему запретить Minecraft, подарили руководство к игре

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Заксобрания Красноярского края Александр Глисков заявил, что подарил коллеге Владимиру Рейнгардту, предложившему запретить компьютерную игру Minecraft, книгу с руководством к ней.
Ранее Рейнгардт заявил, что необходимо запретить игру Minecraft, потому что она пропагандирует насилие и вызывает гиперактивность. Позже в пресс-службе парламента уточнили, что Рейнгардт перепутал Minecraft с игрой Warcraft.
"Подарил депутату Рейнгардту руководство по игре Minecraft. Предложил ему ознакомиться этой вполне безобидной игрой и вообще разобраться, какую игру он хотел запретить. Прошла информация, что не Minecraft, а Warcraft. Но речь шла о том, что игру он видел на смартфонах, а Warcraft на смартфоны не ставится", - написал Глисков на своей странице в социальной сети Facebook.