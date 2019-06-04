Бойко считает, что у Саакашвили нет политических перспектив на Украине

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили является ошибкой, политических перспектив на Украине у него нет.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.

"Что касается этого руководителя – бывшего президента Грузии, то ему бы, наверное, лучше поехать в Грузию, там объяснять народу о достижениях. Он туда въехать не может, поэтому занимается "туризмом" здесь. Я считаю, что это ошибка, потому что мы видели всех этих "туристов" очень много, и ничего хорошего они стране не дали. Никаких политических перспектив у него здесь нет", - сказал Бойко в эфире телеканала " Россия 24 ".

Он добавил, что Украина в течение последних пяти лет наблюдала "политический туризм", когда в страну привозили бывших руководителей других стран и премьер-министров, которые, по словам Бойко, пытались внедриться в украинскую политическую систему, но попытки провалились. По его мнению, эти политические деятели только заработали на Украине и сбежали из страны, оставив ее в разграбленном состоянии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.