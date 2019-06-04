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РИА Новости

Бойко считает, что у Саакашвили нет политических перспектив на Украине

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили является ошибкой, политических перспектив на Украине у него нет.
Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину.
"Что касается этого руководителя – бывшего президента Грузии, то ему бы, наверное, лучше поехать в Грузию, там объяснять народу о достижениях. Он туда въехать не может, поэтому занимается "туризмом" здесь. Я считаю, что это ошибка, потому что мы видели всех этих "туристов" очень много, и ничего хорошего они стране не дали. Никаких политических перспектив у него здесь нет", - сказал Бойко в эфире телеканала "Россия 24".
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
3 июня, 18:46
Саакашвили собрался в Грузию. А пока удивляет УкраинуМихаил Саакашвили всего несколько дней назад вернулся на Украину, но наговорить успел уже очень много. Дальше планирует поражать Грузию. Конечно, если его там не арестуют.
Он добавил, что Украина в течение последних пяти лет наблюдала "политический туризм", когда в страну привозили бывших руководителей других стран и премьер-министров, которые, по словам Бойко, пытались внедриться в украинскую политическую систему, но попытки провалились. По его мнению, эти политические деятели только заработали на Украине и сбежали из страны, оставив ее в разграбленном состоянии.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
Михаил Саакашвили в международном аэропорту Борисполь в Киеве. 29 мая 2019
31 мая, 20:43
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