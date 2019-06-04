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РИА Новости

Партия Бойко подготовила обращение в КС Украины для отмены закона о языке

Вчера, 12:34
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© РИА НовостиКонституционный суд Украины
Конституционный суд Украины
© РИА Новости
Конституционный суд Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила обращение в конституционный суд Украины для отмены действия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Я не знаю, как при новом президенте (возможен ли пересмотр закона – ред.), но мы уже подготовили обращение в конституционный суд. И мы добьемся, чтобы этот закон был отменен. Я думаю, что он унижает примерно треть наших людей – граждан Украины, которые считают русский язык своим родным", - сказал Бойко в эфире телеканала "Россия 24".
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Язык твой – враг мой: на Украине принят антирусский мовный законДавил, давлю и буду давить права большинства на Украине – таков недвусмысленный посыл, вытекающий из подписи Петра Порошенко под законом о государственном языке Украины.
"На самом деле, закон не на поддержку украинского языка, а на запрет русского (направлен - ред.). Мы об этом открыто говорили, и это наша позиция, которую мы будем отстаивать, и защищать людей, которые имеют право говорить на языке, к которому они привыкли", - добавил Бойко.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС – "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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