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РИА Новости

В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Планы конгрессменов США предоставить Киеву статус основного партнера Вашингтона вне НАТО дестабилизируют ситуацию в Европе и на Украине, создают препятствия реализации минских соглашений по Донбассу, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что конгресс США рассматривает законопроект "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который может увеличить объем военной помощи Киеву и предусматривает возможность включения страны в список главных союзников США вне НАТО.
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"Все эти инициативы, а все это началось, напомню, с саммита НАТО в мае 2008 года, на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина вступят в НАТО, они расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это ещё один шаг в направлении дестабилизации ситуации на Украине, создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования", - заявил он, комментируя планы конгрессменов.
По его словам, "это еще один поощряющий сигнал партии войны в Киеве".
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