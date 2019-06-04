В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева

"Все эти инициативы, а все это началось, напомню, с саммита НАТО в мае 2008 года, на котором было принято решение о том, что Грузия и Украина вступят в НАТО, они расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это ещё один шаг в направлении дестабилизации ситуации на Украине, создания дополнительных препятствий для реализации минского процесса, который должен оставаться безальтернативной основой для прочного урегулирования", - заявил он, комментируя планы конгрессменов.