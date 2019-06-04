В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости

ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Переданные Китаем две большие панды Жуи и Диндин уже благополучно обосновались в Московском зоопарке, КНР надеется, что за ближайшие 15 лет они принесут много радости российскому народу, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Тема панд часто возникает в ходе наших брифингов, и мне кажется, что это свидетельство того, насколько сильно люди со всего мира восхищаются этими созданиями, это также демонстрирует особый статус, который панды имеют в нашей внешней политике", - сказал дипломат.

Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Пекине в апреле сообщил, что Китай предоставит России пару больших панд для совместных исследований.

Ранее замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе госвизита в РФ 5-7 июня примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.

Гэн Шуан отметил, что "две большие панды Диндин и Жуи покинули свою родную провинцию Сычуань и на ближайшие 15 лет замечательно обосновались в Московском зоопарке".

"Совместная программа исследований поможет России и Китаю лучше защищать исчезающие виды, сохранять биологическое разнообразие и продвигать научные, технические и культурные обмены", - сказал Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что передача панд стала мощным символом крепкой дружбы народов двух стран.

"Мы желаем Диндин и Жуи счастья и здоровья в их новом доме, и мы надеемся, что они принесут радость жителям России и станут посланниками дружбы, а также создадут атмосферу радости в празднование 70-летия российско-китайских отношений", - добавил он.