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РИА Новости

В Китае надеются, что привезенные в Москву панды принесут много радости

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Михаил Сербин / Перейти в фотобанкБольшая панда
Большая панда
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Большая панда. Архивное фото
ПЕКИН, 4 июн – РИА Новости. Переданные Китаем две большие панды Жуи и Диндин уже благополучно обосновались в Московском зоопарке, КНР надеется, что за ближайшие 15 лет они принесут много радости российскому народу, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Тема панд часто возникает в ходе наших брифингов, и мне кажется, что это свидетельство того, насколько сильно люди со всего мира восхищаются этими созданиями, это также демонстрирует особый статус, который панды имеют в нашей внешней политике", - сказал дипломат.
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Памятная монета с изображением больших панд выпущена в Китае
Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Пекине в апреле сообщил, что Китай предоставит России пару больших панд для совместных исследований.
Ранее замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе госвизита в РФ 5-7 июня примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку.
Гэн Шуан отметил, что "две большие панды Диндин и Жуи покинули свою родную провинцию Сычуань и на ближайшие 15 лет замечательно обосновались в Московском зоопарке".
"Совместная программа исследований поможет России и Китаю лучше защищать исчезающие виды, сохранять биологическое разнообразие и продвигать научные, технические и культурные обмены", - сказал Гэн Шуан.
Большие панды играют во время мероприятия, посвященного празднованию китайского лунного Нового года в центре панд Шеньшупин в Волонге, провинция Сычуань, Китай
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Он подчеркнул, что передача панд стала мощным символом крепкой дружбы народов двух стран.
"Мы желаем Диндин и Жуи счастья и здоровья в их новом доме, и мы надеемся, что они принесут радость жителям России и станут посланниками дружбы, а также создадут атмосферу радости в празднование 70-летия российско-китайских отношений", - добавил он.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Большая панда - исчезающий вид и находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
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МИД КНРКитайРоссияОбщество
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