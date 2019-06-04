Волгоградские школьники пройдут курсы лидеров на образовательном форуме

ВОЛГОГРАД, 4 июн – РИА Новости. Волгоградские подростки примут участие в мастер-классах и тренингах по развитию лидерских качеств в рамках образовательного форума Российского движения школьников, который стартовал в оздоровительном лагере "Зеленая волна" под Волгоградом, сообщает во вторник администрация региона.

"В Волгоградской области стартовал образовательный форум Российского движения школьников. Сто сорок активистов Волгоградской области в 2019 году пройдут курсы личностного роста в лагере "Зеленая волна", - говорится в сообщении ведомства.

По информации администрации, на форуме работает несколько тематических площадок, на которых подростки пройдут мастер-классы и тренинги по развитию лидерских качеств, творческих способностей, а также их научат социальному проектированию.

Отмечается, что за время летних каникул в лагере "Зеленая волна" отдохнут около тысячи детей, а вторая смена будет посвящена патриотическому воспитанию, в ней примут участие кадеты. По информации ведомства, организовать на базе "Зеленой волны" круглогодичный комплекс для одаренных школьников предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, программа реализуется в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".