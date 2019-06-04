Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T11:49Z
https://ria.ru/20190604/1555239981.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго: работы на ТЭС не должны негативно влиять на энергосистему

Вчера, 11:49
24
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по созданию в России собственного или локализованного производства оборудования для модернизации ТЭС, в частности турбин, не должна негативно повлиять на надежность энергосистемы России, сообщил замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Минэнерго является профильным куратором данного направления, поэтому мы подходим к вопросу с точки зрения технологий, с точки зрения того, чтобы это оборудование и внедрение новой программы локализации не повлияло негативно на надежность функционирования энергосистемы. Ряд оборудования, которое мы хотим локализовать, не может производиться в России в настоящий момент. Мы должны представлять последовательность действий: пока этого оборудования нет, чтобы система надежно функционировала, нужно продолжать поставки из-за рубежа", - рассказал Маневич.
"Учитываем и вопрос санкций, которые могут неожиданно ввести: что будет, если зарубежному партнеру санкции помешают продолжить сотрудничество. Не получится с немецким или американским поставщиком - у нас есть, например, Китай. То есть нужно понимать, кто из альтернативных международных поставщиков может подстраховать. Это также может повлиять на сроки изготовления оборудования, а система-то должна надежно функционировать, этого никто не отменял, и за надежное функционирование энергосистемы как раз и ответственно Минэнерго", - отметил замминистра.
В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым.
29 мая, 11:43
Минэнерго РФ: инвестиции на модернизацию ТЭС составят около 142 млрд рублей
В 2018 году Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских газовых турбин большой мощности. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт. Правительство РФ в конце марта приняло решения о поддержке создания в РФ производства газовых турбин большой мощности, финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФРоссия
Рекомендуем
Газораспределительная станция
"Газпром" увеличил добычу газа до максимума за восемь лет
РИА
Новости
Комиссия выясняет обстоятельства гибели рабочего на шахте в Кузбассе
Волгоградские школьники пройдут курсы лидеров на образовательном форуме
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Греция заинтересована в поставках российского СПГ, заявил советник Ципраса
Лента
новостей
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный в Амурской области
На Восточном началось строительство стартового стола под "Ангару"
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Димитрис Веланис: в Греции есть интерес к поставкам газа из России
Координатор проекта Гастрономическая карта России Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии
Крупнейшие энергокомпании РФ выступили против льгот для Забайкалья
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин
Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество
"Силмаш" хочет построить экспериментальную ТЭС в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин обсудят на ПМЭФ проект широкофюзеляжного самолета
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит ряд проектов по инфраструктуре Севморпути
"Уральский турбинный завод" планирует сборку паровых турбин в Монголии
Здание Счетной палаты РФ
КПРФ попросила Счетную палату усилить контроль за реализаций нацпроектов
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Ушаков допустил возможность встречи Путина и аль-Фалиха на ПМЭФ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния