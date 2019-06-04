Минэнерго: работы на ТЭС не должны негативно влиять на энергосистему

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Работа по созданию в России собственного или локализованного производства оборудования для модернизации ТЭС, в частности турбин, не должна негативно повлиять на надежность энергосистемы России, сообщил замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Минэнерго является профильным куратором данного направления, поэтому мы подходим к вопросу с точки зрения технологий, с точки зрения того, чтобы это оборудование и внедрение новой программы локализации не повлияло негативно на надежность функционирования энергосистемы. Ряд оборудования, которое мы хотим локализовать, не может производиться в России в настоящий момент. Мы должны представлять последовательность действий: пока этого оборудования нет, чтобы система надежно функционировала, нужно продолжать поставки из-за рубежа", - рассказал Маневич.

"Учитываем и вопрос санкций, которые могут неожиданно ввести: что будет, если зарубежному партнеру санкции помешают продолжить сотрудничество. Не получится с немецким или американским поставщиком - у нас есть, например, Китай. То есть нужно понимать, кто из альтернативных международных поставщиков может подстраховать. Это также может повлиять на сроки изготовления оборудования, а система-то должна надежно функционировать, этого никто не отменял, и за надежное функционирование энергосистемы как раз и ответственно Минэнерго", - отметил замминистра.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин, которые привели к спору с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым.

В 2018 году Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских газовых турбин большой мощности. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт. Правительство РФ в конце марта приняло решения о поддержке создания в РФ производства газовых турбин большой мощности, финансирование из бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено в объеме 7 миллиардов рублей.