Дженнифер Лопес, сестры Хадид и другие звезды CFDA Awards 2019

Белла Хадид появилась на церемонии в наряде со смелым декольте.
Белла Хадид появилась на церемонии в наряде со смелым декольте.
Гостья модной церемонии Эмили Ратаковски.
Модель Фей Фей Сан и модельер Зак Позен.
Победительница в номинации "Икона стиля" и главная звезда церемонии Дженнифер Лопес поразила присутствующих шикарными нарядом и формой.
Победительница в номинации "Икона стиля" и главная звезда церемонии Дженнифер Лопес поразила присутствующих шикарными нарядом и формой.
Певица Биби Рекса.
Певица Тейяна Тейлор и баскетболист Иман Шамперт.
Модель Джиджи Хадид на вручении премии Совета модельеров Америки.
Модель Алек Век.
Модель Алек Век.
Актриса Лора Хэрриер.
DJ Миа Моретти и дизайнер Стейси Бендет.
Модель Хилари Рода.
Модель Марта Хант.
Модель Эшли Грэм на церемонии вручения модного "Оскара".
Модель Вероника Уэбб.
Модель Винни Харлоу.