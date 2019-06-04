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РИА Новости

Дженнифер Лопес, сестры Хадид и другие звезды CFDA Awards 2019

Вчера, 16:50
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В Нью-Йорке вручили премию Совета модельеров Америки (CFDA Awards), которую еще называют "Оскаром" моды. Обладатели престижной награды и звездные гости церемонии — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Evan Agostini/ Invision

Белла Хадид появилась на церемонии в наряде со смелым декольте.

Белла Хадид на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
1 из 15

Белла Хадид появилась на церемонии в наряде со смелым декольте.

© AP Photo / Evan Agostini/ Invision
© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris

Гостья модной церемонии Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
2 из 15

Гостья модной церемонии Эмили Ратаковски.

© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

Модель Фей Фей Сан и модельер Зак Позен.

Модель Фей Фей Сан и модельер Зак Позен на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
3 из 15

Модель Фей Фей Сан и модельер Зак Позен.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

Победительница в номинации "Икона стиля" и главная звезда церемонии Дженнифер Лопес поразила присутствующих шикарными нарядом и формой.

Дженнифер Лопез на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
4 из 15

Победительница в номинации "Икона стиля" и главная звезда церемонии Дженнифер Лопес поразила присутствующих шикарными нарядом и формой.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© AFP 2019 / Angela Weiss

Певица Биби Рекса.

Певица Биби Рекса на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
5 из 15

Певица Биби Рекса.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris

Певица Тейяна Тейлор и баскетболист Иман Шамперт.

Певица Тейяна Тейлор и баскетболист Иман Шамперт на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
6 из 15

Певица Тейяна Тейлор и баскетболист Иман Шамперт.

© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris
© REUTERS / Andrew Kelly

Модель Джиджи Хадид на вручении премии Совета модельеров Америки.

Модель Джиджи Хадид на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
7 из 15

Модель Джиджи Хадид на вручении премии Совета модельеров Америки.

© REUTERS / Andrew Kelly
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

Модель Алек Век.

Модель Алек Век на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
8 из 15

Модель Алек Век.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

Актриса Лора Хэрриер.

Актриса Лора Хэрриер на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
9 из 15

Актриса Лора Хэрриер.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

DJ Миа Моретти и дизайнер Стейси Бендет.

Миа Моретти и Стейси Бендет на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
10 из 15

DJ Миа Моретти и дизайнер Стейси Бендет.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris

Модель Хилари Рода.

Модель Хилари Рода на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
11 из 15

Модель Хилари Рода.

© AFP 2019 / Getty Images/ Dimitrios Kambouris
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

Модель Марта Хант.

Модель Марта Хант на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
12 из 15

Модель Марта Хант.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© REUTERS / Andrew Kelly

Модель Эшли Грэм на церемонии вручения модного "Оскара".

Модель Эшли Грэм на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
13 из 15

Модель Эшли Грэм на церемонии вручения модного "Оскара".

© REUTERS / Andrew Kelly
© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt

Модель Вероника Уэбб.

Модель Вероника Уэбб на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
14 из 15

Модель Вероника Уэбб.

© AFP 2019 / Getty Images/ Nicholas Hunt
© AFP 2019 / Angela Weiss

Модель Винни Харлоу.

Модель Винни Харлоу на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
15 из 15

Модель Винни Харлоу.

© AFP 2019 / Angela Weiss
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