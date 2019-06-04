Во Владимирской области спасатели ищут утонувшего в Оке мальчика

"Дети купались в запрещенном месте, причем решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли к берегу. По версии следствия, 14-летний подросток не справился с течением, его отнесло в сторону моста, ребенок потерял силы и пропал из вида", - говорится в сообщении.