Во Владимирской области спасатели ищут утонувшего в Оке мальчика

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники оперативных служб Владимирской области ищут тело 14-летнего мальчика, утонувшего в Оке во время купания с друзьями, сообщает СУСК РФ по региону во вторник.
По данным следствия, 3 июня около 15.00 трое подростков купались в реке вдалеке от жилых построек в районе железнодорожного мостового переезда в Муроме.
"Дети купались в запрещенном месте, причем решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли к берегу. По версии следствия, 14-летний подросток не справился с течением, его отнесло в сторону моста, ребенок потерял силы и пропал из вида", - говорится в сообщении.
Следственные органы начали доследственную проверку.
"В настоящее время сотрудники Следственного комитета, региональных управлений МЧС и МВД продолжают поиски в воде пропавшего мальчика. На месте работают профессиональные водолазы МЧС со специальным оборудованием. Используется беспилотник", - информирует следственное управление.
Отмечается, что в месте купания ребят большая глубина реки, 3 июня дул сильный ветер, что влияло на увеличение скорости течения воды, поднимались волны, которые влияли даже на ход барж и катеров.
"Поиски ребенка осложнены состоянием реки, видимость от поверхности составляет не более 20 сантиметров, дно имеет сложный рельеф", - говорится в сообщении.
Детям, находившимся вместе с погибшим мальчиком, оказана психологическая помощь.
Следствие подчеркивает, что детально устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе, почему трое школьников находились в опасном месте без сопровождения взрослых.