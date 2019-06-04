В Харькове 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Пятнадцать человек пострадали в результате аварии грузовика и маршрутного такси в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Около 08.30 (совпадает с мск) на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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