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РИА Новости

В ДНР почти шесть тысяч абонентов остались без света из-за грозы

Вчера, 10:28
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Почти шесть тысяч абонентов в самопровозглашенной Донецкой народной республике остались без света в результате грозы, сообщили во вторник в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
По данным ведомства, ливневые дожди с грозой стали причиной отключения 31 высоковольтной линии электропередачи, 202 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Работа части из них уже восстановлена.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
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"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) еще оставались обесточенными 80 трансформаторных подстанций, от которых запитан 5761 бытовой абонент. Восстановительные работы продолжаются. Они будут завершены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля ДНР.
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