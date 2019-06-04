В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 8 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Хама – пять, Латакия – один", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена гуманитарная акция в районе Хальвания населенного пункта Алеппо. В ходе акции было выдано 500 продовольственных наборов весом 2 тысячи 175 килограмм.

Отмечается, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2 тысячи 518.