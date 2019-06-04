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РИА Новости

В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

Вчера, 09:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Двухлетний ребенок в Екатеринбурге выпал из окна четвертого этажа, мальчик госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по городу.
Он уточнил, что инцидент произошел во вторник на улице Ясной, 1/6.
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"Вчера сообщение поступило в отдел полиции №5. Сейчас по данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка, устанавливаются причины происшествия. По результатам уже будет принято решение", - сказал собеседник агентства.
Представитель УМВД добавил, что ребенок сейчас находится в больнице.
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ЕкатеринбургПроисшествия
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